22 человека задержаны по делу о коррупции в словацком футболе

Словацкий футбольный союз (SFZ) обеспечил сотрудничество во время следственных мероприятий. Согласно информации портала, есть подозрения в получении взяток в соревнованиях, проводимых Центральнословацким футбольным союзом (SsFZ). "В общей сложности 21 обвиняемый и один подозреваемый, включая главных арбитров, помощников судей и делегатов, а также должностных лиц клубов. Судьи и делегаты якобы брали взятки у представителей клубов в апреле и июне этого года, чтобы повлиять на исход футбольных матчей своими действиями и обеспечить победу для выбранного футбольного клуба", — заявил представитель правоохранительных органов