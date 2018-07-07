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22 человека задержаны по делу о коррупции в словацком футболе
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22 человека задержаны по делу о коррупции в словацком футболе 

Советский спорт 22 часа назад
Словацкий футбольный союз (SFZ) обеспечил сотрудничество во время следственных мероприятий. Согласно информации портала, есть подозрения в получении взяток в соревнованиях, проводимых Центральнословацким футбольным союзом (SsFZ).
"В общей сложности 21 обвиняемый и один подозреваемый, включая главных арбитров, помощников судей и делегатов, а также должностных лиц клубов. Судьи и делегаты якобы брали взятки у представителей клубов в апреле и июне этого года, чтобы повлиять на исход футбольных матчей своими действиями и обеспечить победу для выбранного футбольного клуба", — заявил представитель правоохранительных органов.
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