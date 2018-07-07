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В Москве задержали второго подозреваемого в краже вещей журналиста Би-Би-Си
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В Москве задержали второго подозреваемого в краже вещей журналиста Би-Би-Си 

РИА Новости 7 июля 2018
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Полицейские задержали второго подозреваемого по делу о краже вещей у гражданина Великобритании в московском такси, сообщила в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что британца рано утром обокрали в московском такси, угостив кофе, после употребления которого он потерял сознание, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Позже полицейские установили автомобиль и задержали первого подозреваемого. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим является журналист BBC, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира по футболу.
"В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска установлено местонахождение второго подозреваемого в совершении данного преступления. Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий", — пояснила Волк.
По данным полиции, двое злоумышленников занимались нелегальным извозом с использованием личного автомобиля. В районе Театральной площади британец сел к ним в автомобиль. Подозреваемые в итоге похитили имущество своего пассажира, воспользовавшись его бессознательным состоянием, добавила Волк. -0-
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