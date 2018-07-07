Ещё
Би-би-си подтвердила, что с ее сотрудником произошел в России «инцидент»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Би-би-си подтвердила, что с ее сотрудником произошел в России «инцидент» 

РИА Новости 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 7 июл — РИА Новости, Мария Табак. Официальный представитель Би-би-си подтвердила РИА Новости, что один из сотрудников британской телерадиокорпорации оказался вовлечен в инцидент в России, однако никаких деталей инцидента не сообщила, отметив лишь, что с сотрудником уже все в порядке.
"Имел место инцидент, которым сейчас занимается российская полиция. С сотрудником все в порядке, он снова работает", — сказала представитель Би-би-си.
Ранее сообщалось, что британца в ночь на субботу ограбили в московском такси: мужчину угостили кофе, после чего он потерял сознание. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим является журналист Би-Би-Си, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира по футболу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали подозреваемого. Также установлен автомобиль, в который сел мужчина. Оперативники ищут соучастника преступления.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу123
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа75
Россия может остаться без военного транспортника58
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение