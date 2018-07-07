Крупный наркоканал перекрыли в Беларуси

Правоохранители Беларуси перекрыли канал поставки наркотиков в страну, сообщает телеканал «МИР 24».

На оперативной съемке видно, как они задержали участников преступной организации. При обыске в гараже одного из подозреваемых следователи обнаружили более 70 мешков опийного мака. Оперативники рассказали, что смеси было около двух тонн. В течение нескольких лет члены преступной группы завозили наркотические вещества в больших объемах из-за рубежа, доставляли на засекреченный склад, расфасовывали дозы, а потом искали тех, кто будет изготавливать наркотики.

«В ходе расследования было установлено, что помимо этой организованной группы, существовало еще три организованных группы, которые занимались незаконным сбытом на территории Беларуси наркотического средства — маковой соломы. Группы имели четкую иерархию под руководством одного человека», — доложил следователь по особо важным делам Следственного комитета Беларуси Игорь Прохоренков.

Всем задержанным участникам преступной группировки предъявлены обвинения. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Расследование продолжается.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ