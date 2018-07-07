В Сеуле прошел самый масштабный митинг против дискриминации женщин

Более 60 тысяч женщин вышли на улицы Сеула , выступая против дискриминации при расследовании преступлений на сексуальной почве. Это уже третий подобный митинг и самый крупномасштабный, сообщает местное информационное агентство Ренхап.

Предыдущие две волны демонстраций произошли после того, как южнокорейская полиция начала расследование дела, связанного с сайтом Womad, пропагандирующим «превосходство женского пола». Отмечается, что на данном портале с «мужененавистнической информацией» были выложены материалы, заснятые скрытой камерой в мужских туалетах нескольких университетов Сеула.

Митингующие кореянки требовали честного расследования всех дел о скрытой съемке, а также ареста преступников и распространителей подобных видеоматериалов, заявляя, что полиция не расследует дела тщательно, если жертвой стала женщина. Также демонстранты требовали уволить начальника полиции и назначить на ключевые посты не только мужчин, но и женщин.