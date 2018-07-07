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Глава Следкома РФ оценил раскрываемость преступлений в Крыму и Севастополе
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Глава Следкома РФ оценил раскрываемость преступлений в Крыму и Севастополе 

РИА Новости Крым 7 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. На оперативном совещании в Сочи, которое в субботу провел председатель Следственного комитета России Александр Бастыркин, было отмечено улучшение в работе следственных органов Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба севастопольского Следкома.
На заседании подводились итоги раскрываемости преступлений за пять месяцев 2018 года и обсуждались вопросы преступности в этих регионах.
Как уточняется в пресс-релизе, глава СК России подчеркнул, что на полуострове стали активнее работать над раскрытием преступлений, в том числе и совершенных в прошлые годы. Особенно Бастыркин отметил вынесение приговора участникам массовых беспорядков у стен Госсовета Крыма в Симферополе в феврале 2014 года.
"В июне этого года на основании собранных ГСУ СК России по Республике Крым доказательств был вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 212 УК РФ пятерым участникам беспорядков 2014 года в Крыму", — цитирует пресс-служба слова Александра Бастыркина.
По информации российского следкома, в Крыму за пять месяцев текущего года в производстве находились более 1,6 тыс. уголовных дел, в Севастополе — порядка четырехсот.
"Необходимо шире использовать предоставленные законом возможности для устранения причин и условий совершения общественно опасных деяний, ведь большая часть преступлений насильственного характера происходит в состоянии алкогольного опьянения либо после употребления наркотических средств и психотропных веществ", — констатировал глава ведомства.
26 февраля 2014 года у стен крымского парламента произошли столкновения между представителями запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа"* и партии «Русское единство». При этом погибли двое и пострадали более 70 человек. По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал заместитель председателя меджлиса* Ахтем Чийгоз, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже он был помилован.
Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров приговорены решением Центрального районного суда Симферополя к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Мустафа Дегерменджи и Али Асанов — к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, Эскендер Эмирвалиев — к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
* Организация, запрещенная в России
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