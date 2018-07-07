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Число погибших в серии взрывов в Сомали возросло до 12
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Число погибших в серии взрывов в Сомали возросло до 12 

RT на русском 16 часов назад
В результае серии взрывов в Могадишо в субботу, 7 июля, 12 человек погибли и 17 получили ранения
Как сообщает «Синьхуа», среди погибших два сотрудника МВД и четверо военнослужащих правительственных сил.
Первый взрыв произошёл у здания МВД в Могадишо, где была подорвана припаркованная машина со взрывчаткой. Вторая бомба взорвалась у полицейского контрольно-пропускного пункта.
По данным агентства, четыре боевика террористической группировки «Аш-Шабаб»* позднее ворвались в здание Министерства внутренних дел и открыли огонь по присутствующим из автоматического оружия.
Трое боевиков были ликвидированы силами безопасности, четвёртый нападающий совершил самоподрыв.
«Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за теракты.
Ранее сообщалось, что в результате серии взрывов в Могадишо погибли по меньшей мере девять человек.
* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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