Число погибших в серии взрывов в Сомали возросло до 12

В результае серии взрывов в Могадишо в субботу, 7 июля, 12 человек погибли и 17 получили ранения

Как сообщает «Синьхуа», среди погибших два сотрудника МВД и четверо военнослужащих правительственных сил.

Первый взрыв произошёл у здания МВД в Могадишо, где была подорвана припаркованная машина со взрывчаткой. Вторая бомба взорвалась у полицейского контрольно-пропускного пункта.

По данным агентства, четыре боевика террористической группировки «Аш-Шабаб» * позднее ворвались в здание Министерства внутренних дел и открыли огонь по присутствующим из автоматического оружия.

Трое боевиков были ликвидированы силами безопасности, четвёртый нападающий совершил самоподрыв.

«Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за теракты.

Ранее сообщалось, что в результате серии взрывов в Могадишо погибли по меньшей мере девять человек.