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МВД РФ: задержан подозреваемый в ограблении корреспондента BBC
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МВД РФ: задержан подозреваемый в ограблении корреспондента BBC 

BFM.RU 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Полиция задержала подозреваемого в ограблении корреспондента BBC. Журналист приехал освещать чемпионат мира по футболу. Оперативники ищут соучастника преступления. Такое заявление официального представителя МВД Ирины Волк размещено на сайте ведомства.
Британца в ночь на субботу у Большого театра в Москве в пойманном им такси напоили кофе. После этого он очнулся без банковских карт и телефона на станции метро «Динамо». Утром со счета корреспондента BBC в одном из банкоматов Москвы неизвестный снял сумму в размере £550.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража». Сейчас пострадавший чувствует себя нормально и продолжает работу.
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