МВД РФ: задержан подозреваемый в ограблении корреспондента BBC

Полиция задержала подозреваемого в ограблении корреспондента BBC. Журналист приехал освещать чемпионат мира по футболу. Оперативники ищут соучастника преступления. Такое заявление официального представителя МВД Ирины Волк размещено на сайте ведомства.

Британца в ночь на субботу у Большого театра в Москве в пойманном им такси напоили кофе. После этого он очнулся без банковских карт и телефона на станции метро «Динамо». Утром со счета корреспондента BBC в одном из банкоматов Москвы неизвестный снял сумму в размере £550.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража». Сейчас пострадавший чувствует себя нормально и продолжает работу.