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В Японии арестовали медсестру по обвинению в отравлении пациентов
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В Японии арестовали медсестру по обвинению в отравлении пациентов 

Российская Газета 7 июля 2018
В японском городе Йокогама префектуры Канагава полиция арестовала экс-медсестру Аюми Кубоки. 31-летнюю женщину подозревают в отравлении сразу нескольких пациентов, сообщает местное агентство Kyodo.
По данным информагентства, бывшая работница одной из больниц Йокогамы призналась, что два года назад, в 2016, отравила 88-летнего пациента. После этого заявления, полиция начала проверку причастности Кубоки к другим подозрительным смертям, произошедшим в той же больнице. По данным следствия, во всех этих случаях в телах погибших были обнаружены следы похожего дезинфицирующего средства, которое могло туда попасть через капельницу.
При этом два года назад полиция уже опрашивала медсестру, но тогда Кубоки все отрицала и не вызвала никаких подозрений со стороны правоохранительных органов.
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