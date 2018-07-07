В Японии арестовали медсестру по обвинению в отравлении пациентов

В японском городе Йокогама префектуры Канагава полиция арестовала экс-медсестру Аюми Кубоки. 31-летнюю женщину подозревают в отравлении сразу нескольких пациентов, сообщает местное агентство Kyodo.

По данным информагентства, бывшая работница одной из больниц Йокогамы призналась, что два года назад, в 2016, отравила 88-летнего пациента. После этого заявления, полиция начала проверку причастности Кубоки к другим подозрительным смертям, произошедшим в той же больнице. По данным следствия, во всех этих случаях в телах погибших были обнаружены следы похожего дезинфицирующего средства, которое могло туда попасть через капельницу.