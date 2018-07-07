Сотрудниками МВД России задержан подозреваемый в краже имущества у иностранца

«Вчера в полицию обратился гражданин Великобритании, сообщивший о краже личного имущества в такси. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен автомобиль, в который сел мужчина, и задержан один из подозреваемых в совершении данного преступления. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Оперативники принимают меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается» — добавила Ирина Волк.