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Сотрудниками МВД России задержан подозреваемый в краже имущества у иностранца
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Сотрудниками МВД России задержан подозреваемый в краже имущества у иностранца 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 июля 2018
«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении кражи у гражданина Великобритании» — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Вчера в полицию обратился гражданин Великобритании, сообщивший о краже личного имущества в такси. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен автомобиль, в который сел мужчина, и задержан один из подозреваемых в совершении данного преступления. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Оперативники принимают меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается» — добавила Ирина Волк.
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