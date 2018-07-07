В Ишиме следователи допросили педофила на месте преступления

В четверг, 5 июля, состоялся следственный эксперимент с участием педофила, который изнасиловал восьмилетнюю девочку в Ишиме.

Следователи привезли 54-летнего мужчину на место происшествия, где он еще раз подробно рассказал о своем преступлении.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Тюменской области, проверка показаний на месте с участием подозреваемого необходима была для закрепления доказательной базы.

Шокирующее преступление произошло в Ишиме на улице Чехова 8 января 2018 года. Злоумышленник затащил ребенка в заброшенный дом и насиловал там на протяжении нескольких часов, а затем скрылся. После произошедшего ребенок перенесла несколько операций и лишь спустя некоторое время смогла описать преступника. По показаниям школьницы были составлены ориентировка и фоторобот.

В течение шести месяцев правоохранители искали педофила и нашли его благодаря ДНК-экспертизе. После задержания преступника Следственный комитет опубликовал видео, на котором мужчина признается, что в тот день «искал любую девочку для совершения полового акта».

Фото: 72.ru.