В Сергиевом Посаде полицейские и общественники поздравили многодетные семьи сотрудников с Днем семьи, любви и верности 

В День семьи, любви и верности сотрудники УМВД России по Сергиево-Посадскому району совместно с председателем Общественного совета при УМВД Михаилом Викторовичем Шляхиным поздравили многодетные семьи сотрудников правоохранительных органов из разных подразделений УМВД России.
С этим замечательным Днем инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции г.п. Пересвет поздравили майора полиции Юлию Чепурнову, воспитывающую пятерых детей и инспектора дорожно-патрульной службы взвода отельной роты ДПС ОГИБДД лейтенанта полиции Вячеслава Огородникова, воспитывающего троих дочерей и сына. В завершение мероприятия сотрудники полиции и председатель Общественного совета при УМВД вручили многодетным семьям сотрудников органов внутренних дел цветы, сладкие подарки для совместного семейного чаепития и книжки-раскраски по правилам дорожной безопасности.