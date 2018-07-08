Продлен срок задержания начальника службы пожаротушения по делу о пожаре в «Зимней Вишне»

Срок задержания начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области » Андрея Бурсина продлен до 72 часов. Решение принято Центральным районным судом Кемерова по ходатайству прокуратуры , передает ТАСС

Вчера СКР [возбудил] (https://rns.online/society/Nachalnik-sluzhbi-pozharotusheniya-v-Kuzbasse-zaderzhan-po-delu-o-pozhare-v-Zimnei-vishne-2018-07-07/) уголовное дело в отношении Бурсина по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».

По версии следствия, Бурсин, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте пожара. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным, в результате трагедии погибло 60 человек, в том числе дети.