Ещё
Продлен срок задержания начальника службы пожаротушения по делу о пожаре в «Зимней Вишне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Продлен срок задержания начальника службы пожаротушения по делу о пожаре в «Зимней Вишне» 

Rambler News Service 10 часов назад
Фото: Газета Кемерова
Срок задержания начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсина продлен до 72 часов. Решение принято Центральным районным судом Кемерова по ходатайству прокуратуры, передает ТАСС.
Вчера СКР [возбудил] (https://rns.online/society/Nachalnik-sluzhbi-pozharotusheniya-v-Kuzbasse-zaderzhan-po-delu-o-pozhare-v-Zimnei-vishne-2018-07-07/) уголовное дело в отношении Бурсина по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».
По версии следствия, Бурсин, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте пожара. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным, в результате трагедии погибло 60 человек, в том числе дети.
Rambler News Service: последние новости
Начальник службы пожаротушения в Кузбассе задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне» СМИ сообщили о задержании бывшего министра здравоохранения Дагестана Путин подписал закон о зачете времени пребывания в СИЗО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу92
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа58
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение