Продлен срок задержания начальника службы пожаротушения по делу о пожаре в «Зимней Вишне» 

Срок задержания начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсина продлен до 72 часов. Решение принято Центральным районным судом Кемерова по ходатайству прокуратуры, передает ТАСС.
Вчера СКР [возбудил] (https://rns.online/society/Nachalnik-sluzhbi-pozharotusheniya-v-Kuzbasse-zaderzhan-po-delu-o-pozhare-v-Zimnei-vishne-2018-07-07/) уголовное дело в отношении Бурсина по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».
По версии следствия, Бурсин, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте пожара. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным, в результате трагедии погибло 60 человек, в том числе дети.