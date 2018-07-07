Задержана подозреваемая в отравлении пациентов медсестра

Правоохранители японского города Иокогам арестовали 31-летнюю бывшую медсестру Аюми Кубоки. Её подозревают в отравлении сразу нескольких пациентов.

Экс-работница одного из местных медицинских учреждений уже призналась в том, что в 2016 году отравила 88-летнего пациента. На данный момент полиция занимается проверкой её причастности к ещё нескольким подозрительным смертям, произошедшим в этой больнице. В телах всех этих пациентов нашли следы дезинфицирующего средства, которое медсестра, как предполагается, добавляла в физраствор капельниц, пишет Киодо.