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Задержана подозреваемая в отравлении пациентов медсестра
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Задержана подозреваемая в отравлении пациентов медсестра 

News.ru 7 июля 2018
Правоохранители японского города Иокогам арестовали 31-летнюю бывшую медсестру Аюми Кубоки. Её подозревают в отравлении сразу нескольких пациентов.
Экс-работница одного из местных медицинских учреждений уже призналась в том, что в 2016 году отравила 88-летнего пациента. На данный момент полиция занимается проверкой её причастности к ещё нескольким подозрительным смертям, произошедшим в этой больнице. В телах всех этих пациентов нашли следы дезинфицирующего средства, которое медсестра, как предполагается, добавляла в физраствор капельниц, пишет Киодо.
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