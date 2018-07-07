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Суд арестовал подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве 

РИА Новости 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника Национальной полиции в одном из районов столицы, сообщила в субботу пресс-служба Нацполиции.
Ранее агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что в Шевченковском районе Киева обнаружено тело полицейского с огнестрельными ранениями. Возбуждены два уголовных дела по статьям «умышленное убийство» и «разбой».
"Шевченковский районный суд столицы избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", — говорится в сообщении пресс-службы.
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