Суд арестовал подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве 

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника Национальной полиции в одном из районов столицы, сообщила в субботу пресс-служба Нацполиции.
Ранее агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что в Шевченковском районе Киева обнаружено тело полицейского с огнестрельными ранениями. Возбуждены два уголовных дела по статьям «умышленное убийство» и «разбой».
"Шевченковский районный суд столицы избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", — говорится в сообщении пресс-службы.