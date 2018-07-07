Суд арестовал похитившего 10 млн руб. охранника «Альфа-банка» 

Бабушкинский суд арестовал Аркадия Кочешнова — охранника «Альфа-банка», похитившего 10 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
«А. Кочешнову, обвиняемому по п. б ч. 3 ст. 161 («Грабеж, совершенный в в особо крупном размере»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказала она.
Ранее источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что на северо-востоке столицы охранник похитил из офиса «Альфа-банка» 10 млн руб., по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Оружие, с которым скрылся преступник, нашли брошенным в магазине алкогольной продукции на Варшавском шоссе. «Вечером 2 июля в полицию обратился гендиректор столичной частной охранной организации. Он сообщил, что его 53-летний сотрудник, заступивший на службу по охране офиса „Альфа-банка“ на ул. Осташковская, подошел к оператору-кассиру, взял из кассы 10 млн руб. и скрылся, имея при себе служебный пистолет „ИЖ-71“ и 16 патронов к нему», — сказал источник.
Он добавил, что тем же вечером сотрудники алкомаркета на Варшавском шоссе, д. 72, корп. 2 позвонили в полицию и сообщили, что нашли в торговом зале пакет, в котором находились пистолет, оказавшийся служебным оружием ограбившего банк охранника, и два снаряженных магазина к нему, пропуск с именем «Аркадий» и два ключа. В свою очередь, в пресс-службе «Альфа-банка» сообщили, что похищенные средства были застрахованы. «2 июля 2018 г. охранником частного охранного предприятия, обслуживающего банк, совершено хищение наличных денежных средств. По факту хищения банком проводится служебное расследование. Средства застрахованы», — рассказали в пресс-службе банка. Позже подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в Домодедово.