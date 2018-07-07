Прокуроры наказали ленивого чиновника на тысячу рублей 

В Воскресенском районе оштрафовали сотрудника администрации за медленную работу. Об этом информационной службе «Саратов 24» сегодня рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. По словам правоохранителей, в администрацию обратился горожанин. Мужчина попросил провести аукцион по продаже права аренды земельного участка в селе Чардым. Чиновники дело пустили «на самотек». Не рассматривали заявление более трех месяцев. Сотрудники районной прокуратуры обратились в суд. «Прокурором в отношении главы района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.9 Кодекса об Административных правонарушениях РФ (нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов). Виновному государственному служащему судом назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.