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Столичный суд арестовал укравшего у столичного банка 10 миллионов рублей охранника
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Столичный суд арестовал укравшего у столичного банка 10 миллионов рублей охранника 

Вечерняя Москва 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
Злоумышленнику предъявлены обвинения по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».
По решению Бабушкинского суда Москвы, охранник одного из столичных банков Аркадий Кочешнов, ограбивший финансовое учреждение на 10 миллионов рублей, арестован до вынесения ему приговора.
— Аркадию Кочешнову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сообщила пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Она уточнила, что он обвиняется по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере», отмечает агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что охранник одного из столичных банков украла 10 миллионов рублей (подробнее…). Позже полицейские задержали злоумышленника в подмосковном Домодедове.
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