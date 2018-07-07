Столичный суд арестовал укравшего у столичного банка 10 миллионов рублей охранника

Злоумышленнику предъявлены обвинения по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».

По решению Бабушкинского суда Москвы , охранник одного из столичных банков Аркадий Кочешнов, ограбивший финансовое учреждение на 10 миллионов рублей, арестован до вынесения ему приговора.

— Аркадию Кочешнову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сообщила пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

Она уточнила, что он обвиняется по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере», отмечает агентство городских новостей «Москва»

Ранее стало известно, что охранник одного из столичных банков украла 10 миллионов рублей (подробнее…). Позже полицейские задержали злоумышленника в подмосковном Домодедове.