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Жителя Киевской области подозревают в умышленном убийстве полицейского
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Жителя Киевской области подозревают в умышленном убийстве полицейского 

РИА Новости 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Прокуратура Киева подозревает жителя Киевской области в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, которое произошло в четверг в одном из районов столицы, сообщила в субботу пресс-служба столичной прокуратуры.
Ранее агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что в Шевченковском районе Киева обнаружено тело полицейского с огнестрельными ранениями. Возбуждены два уголовных дела по статьям «умышленное убийство» и «разбой».
"Прокуратура Киева сообщила о подозрении 48-летнему жителю Киевской области в умышленном убийстве 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака, которое произошло 5 июля в Киеве", — говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, установлено, что в конце июня злоумышленник через интернет нашел объявление подполковника о продаже золотой цепочки и договорился о встрече. Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый дважды выстрелил в сотрудника полиции из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами.
Следователи и оперативные работники столичной полиции установили личность подозреваемого. Кроме того, правоохранителям удалось установить и изъять оружие, из которого, предположительно, было совершено убийство.
"В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений…", — говорится в сообщении.
В Шевченковский районный суд города Киев внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
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