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В Москве неизвестные обокрали в такси журналиста из Англии
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В Москве неизвестные обокрали в такси журналиста из Англии 

Москва24 7 июля 2018
Фото: Москва24
Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые обокрали туриста из Англии в такси. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Как рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов, в одно из столичных медучреждений обратился гражданин Великобритании. Он рассказал, что сел в такси, в котором неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка мужчина потерял сознание, а придя в себя, обнаружил отсутствие личных вещей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что пострадавшим оказался корреспондент BBC, приехавший в Россию для освещения чемпионата мира по футболу.
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