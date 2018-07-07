В Москве неизвестные обокрали в такси журналиста из Англии

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые обокрали туриста из Англии в такси. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов, в одно из столичных медучреждений обратился гражданин Великобритании. Он рассказал, что сел в такси, в котором неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка мужчина потерял сознание, а придя в себя, обнаружил отсутствие личных вещей.