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Британского журналиста ограбили в московском такси
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Британского журналиста ограбили в московском такси 

Вести.Ru 7 июля 2018
Сев ночью в машину и выпив предложенный ему неизвестными кофе, британец потерял сознание. Очнувшись, он недосчитался личных вещей. Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по городу Москве.
Между тем, источник в правоохранительных органах рассказал "Интерфаксу", что пострадавший британский подданный 1974 года рождения — футбольный обозреватель британской телерадиокорпорации "Би-Би-Си", прибывший в Москву освещать чемпионат мира по футболу.
По словам источника, в ночь с четверга на пятницу иностранец взял такси от Большого театра, в котором ему предложили кофе. После этого он очнулся у метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт. С карты позже была списана крупная сумма, общий ущерб от ограбления составил почти тысячу фунтов (почти 84 тысячи рублей). Официального подтверждения этой информации у агентства нет.
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