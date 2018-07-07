Полицейские задержали мужчину, ранившего иностранца на Родчельской улице

К наряду полиции обратился иностранный гражданин, который сообщил, что неизвестный причинил ему телесные повреждения.

Московские полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в причинении телесных повреждений иностранному гражданину в баре в центре столицы.

— К наряду полиции, несущему службу на маршруте патрулирования, обратился иностранный гражданин. Он сообщил, что неизвестным ему причинены телесные повреждения, — сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Москве.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно доставили пострадавшего в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. Во время проверки полицейские установили, что в одном из московских баров, находящихся на Родчельской улице, между иностранцем и неизвестным мужчиной возник конфликт, во время которого иностранцу нанесли колото-резаное ранение.

Полицейским удалось оперативно установить личность подозреваемого и задержать его. На данный момент злоумышленник находится в территориальном отделе органов внутренних дел, где с ним проводятся необходимые следственные действия.

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