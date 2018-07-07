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Семью сектантов арестовали в Омске
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Семью сектантов арестовали в Омске 

360tv.ru 7 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Супружескую пару адептов «Свидетелей Иеговы»* арестовали в Омске. Незадолго до этого в общине прошли обыски, сообщил сайт Оm1.ru.
Предполагается, что против супругов будет возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации или участие в таковой», поскольку секта продолжала свою деятельность после запрета.
4 июля в общине прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли технику, литературу и носителей информации.
*Запрещенная на территории России организация «Свидетели Иеговы» в июле 2017 года была признана Верховным судом РФ экстремистской.
Жительница Красноярска отсудила у стоматологической клиники больше 80 тысяч за дефектную пломбу, остатки которой врач оставил у нее левой верхнечелюстной пазухе.
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