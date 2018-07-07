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Нальник службы пожаротушения в Кузбассе задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне»
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Нальник службы пожаротушения в Кузбассе задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне» 

Авторадио 7 июля 2018
Начальник службы пожаротушения в Кузбассе Андрей Бурсин задержан по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России. По версии следователей, Бурсин нарушил закон «О пожарной безопасности», а также устав подразделений пожарной охраны, который определяет порядок тушения возгораний. Также его обвиняют в том, что он не организовал силы и средства пожарно-спасательного гарнизона Кемерова 25 марта 2018 года на месте пожара в комплексе. В данный момент Бурсин находится под стражей. Ранее сообщалось, что суд оставил под арестом экс-главу МЧС Кемеровской области, которой также проходит по делу о пожаре в «Зимней вишне».
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