Раскрываемость преступлений в Пскове составила 62,6 процента 

В Пскове подвели итоги работы городской полиции за первое полугодие 2018 года, пишет «МК в Пскове». По данным начальника псковской полиции Сергея Сурина, в областном центре снизилось количество зарегистрированных преступлений: было совершено меньше убийств, тайных хищений чужого имущества, в том числе квалифицированных краж. Кроме того, почти вдвое сократилось количество разбойных нападений и умышленных поджогов. В первом полугодии 2018 года, по данным полиции Пскова, на 11,7 процента увеличилась общая раскрываемость преступлений: она достигла в целом 62,6 процента. Чтобы оперативно отслеживать ключевые новости Пскова и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».