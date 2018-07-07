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Гражданин США получил ножевое ранение в результате конфликта в одном из баров Москвы
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Гражданин США получил ножевое ранение в результате конфликта в одном из баров Москвы 

Свободная пресса 7 июля 2018
Американский турист подвергся нападению в одной из баров, расположенных в самом центре российской столицы.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, к наряду полиции, несущему службу на маршруте патрулирования, обратился иностранный гражданин. С его слов, неизвестный причинил ему телесные повреждения. В сопровождении полицейских пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение.
Позже полицейские выяснили, что в одном из столичных баров, расположенных на ул. Родчельская, между гражданином США, который отдыхал там со своим другом, и неизвестным мужчиной возник конфликт, в ходе которого гостю столицы было ножом нанесено колото-резаное ранение.
Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время он доставлен в один из отделов полиции. С ним проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 44-летнего футбольного обозревателя британской ВВС, который приехал на чемпионат мира по футболу, усыпили и обокрали в одном из московских такси.
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