Гражданин США получил ножевое ранение в результате конфликта в одном из баров Москвы

Американский турист подвергся нападению в одной из баров, расположенных в самом центре российской столицы

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , к наряду полиции, несущему службу на маршруте патрулирования, обратился иностранный гражданин. С его слов, неизвестный причинил ему телесные повреждения. В сопровождении полицейских пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение.

Позже полицейские выяснили, что в одном из столичных баров, расположенных на ул. Родчельская, между гражданином США , который отдыхал там со своим другом, и неизвестным мужчиной возник конфликт, в ходе которого гостю столицы было ножом нанесено колото-резаное ранение.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время он доставлен в один из отделов полиции. С ним проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 44-летнего футбольного обозревателя британской ВВС, который приехал на чемпионат мира по футболу, усыпили и обокрали в одном из московских такси.

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