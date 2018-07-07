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Задержан пожарный не сумевший спасти людей в ТЦ «Зимняя вишня»
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Задержан пожарный не сумевший спасти людей в ТЦ «Зимняя вишня» 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Пожарный задержан, в ближайшее время в суд поступит ходатайство о заключении его под стражу. Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статье «Халатность».
В рамках расследования трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» Следственным комитетом задержан начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин.
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения Андрея Басурина по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК России («Халатность»), — говорится в официальном сообщении следственного комитета.
Андрей Бурсин в числе первых прибыл к горящему зданию. По версии следователей, он нарушил требования устава подразделений пожарной охраны, не сумел организовать управление силами гарнизона, а так же разведку помещений звеньями газодымозащитной службы. В результате непрофессиональных действий на пожаре в здании торгового центра погибли люди.
Трагедия в Кемерово, в результате которой погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок произошла 25 марта этого года. Пламя вспыхнуло внутри центра и быстро распространилось по его помещениям, включая игровую комнату и кинозалы.
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