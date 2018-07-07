Задержан пожарный не сумевший спасти людей в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарный задержан, в ближайшее время в суд поступит ходатайство о заключении его под стражу. Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статье «Халатность».

В рамках расследования трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» Следственным комитетом задержан начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения Андрея Басурина по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК России («Халатность»), — говорится в официальном сообщении следственного комитета.

Андрей Бурсин в числе первых прибыл к горящему зданию. По версии следователей, он нарушил требования устава подразделений пожарной охраны, не сумел организовать управление силами гарнизона, а так же разведку помещений звеньями газодымозащитной службы. В результате непрофессиональных действий на пожаре в здании торгового центра погибли люди.