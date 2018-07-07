Первый руководитель первой пожарной группы, прибывшей к «Зимней вишне», задержан

Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Руководитель службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, который первым прибыли на тушение пожара в «Зимней вишне», задержан следователями.

Напомним, что Андрей Бурсин, прибывший со своим подразделением к месту пожара первым, заявил, что у горевшего торгового центра его никто не встретил, в связи с чем невозможно было узнать, сколько людей находятся в здании.