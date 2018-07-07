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Первый руководитель первой пожарной группы, прибывшей к «Зимней вишне», задержан
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Первый руководитель первой пожарной группы, прибывшей к «Зимней вишне», задержан 

Вечерняя Москва 7 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Руководитель службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, который первым прибыли на тушение пожара в «Зимней вишне», задержан следователями.
— Задержали Бурсина по делу «Зимней вишни», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Напомним, что Андрей Бурсин, прибывший со своим подразделением к месту пожара первым, заявил, что у горевшего торгового центра его никто не встретил, в связи с чем невозможно было узнать, сколько людей находятся в здании.
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