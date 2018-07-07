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Мужчина ранил иностранца в баре на Рочдельской улице Москвы в ходе конфликта
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Мужчина ранил иностранца в баре на Рочдельской улице Москвы в ходе конфликта 

РИАМО 7 июля 2018
Столичные полицейские задержали подозреваемого, ранившего иностранного гражданина в ходе конфликта в баре, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, сообщается на сайте ГУ МД РФ по Москве.
К наряду полиции, несущему службу на маршруте патрулирования, обратился иностранный гражданин. Он сообщил, что неизвестным ему причинены телесные повреждения. В сопровождении полицейских пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время ему оказывается необходимая медпомощь.
«В ходе проверки полицией установлено, что в одном из столичных баров, расположенных на Рочдельской улице, между иностранцем, который отдыхал там со своим другом, и неизвестным мужчиной возник конфликт, в ходе которого гостю столицы было нанесено колото-резаное ранение», — говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции был организован весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление личности и задержание злоумышленника.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время он доставлен в территориальный орган внутренних дел, с ним проводятся необходимые следственные действия», — заключается в материале.
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