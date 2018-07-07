В Нижневартовске 12 человек «купили» права у сотрудника ГИБДД

Прокуратура Нижневартовского района установила, что один из начальников ГИБДД Нижневартовска незаконно помог с оформлением водительских прав 12 жителям.

При этом фактически экзамены на право управления транспортными средствами они не сдавали.

Прокурором в суд направлены исковые заявления о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан. Суд удовлетворил иски прокурора в полном объеме, вынес решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 12 жителей города, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее приговорами суда бывший начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД России «Нижневартовский» и посредник осуждены за совершение коррупционных преступлений.