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В Нижневартовске 12 человек «купили» права у сотрудника ГИБДД
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В Нижневартовске 12 человек «купили» права у сотрудника ГИБДД 

АиФ Югра 7 июля 2018
Фото: АиФ Югра
Прокуратура Нижневартовского района установила, что один из начальников ГИБДД Нижневартовска незаконно помог с оформлением водительских прав 12 жителям.
При этом фактически экзамены на право управления транспортными средствами они не сдавали.
Прокурором в суд направлены исковые заявления о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан. Суд удовлетворил иски прокурора в полном объеме, вынес решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 12 жителей города, передает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее приговорами суда бывший начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД России «Нижневартовский» и посредник осуждены за совершение коррупционных преступлений.
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