Украинца с запчастями к авиационным двигателям поймали на границе с Россией

Житель Украины попытался нелегально вывезти на территорию России запасные части к авиационным двигателям. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска через государственную границу. При осмотре личных вещей «перевозчика» правоохранители обнаружили скрытые от таможенного досмотра военные запчасти", — говорится в сообщении.

СБУ уточнили, что житель Харьковской области пытался вывезти запасные части к авиационным двигателям, которые используются в российской военной и пассажирской авиации.

Возбуждено уголовное дело. В украинском ведомстве напомнили, что с 2014 года военно-техническое сотрудничество Украины и России прекращено.