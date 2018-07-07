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Жертвами взрывов в Могадишо стали не менее девяти человек
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Жертвами взрывов в Могадишо стали не менее девяти человек 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Жертвами двух взрывов и нападения на штаб-квартиру министерства внутренних дел в столице Сомали Могадишо стали не менее девяти человек, еще более 10 ранены, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что в центре Могадишо произошло два взрыва, и группа вооруженных людей ворвалась в здание МВД.
"Не менее девяти человек погибли и более 10 ранены в ходе продолжающейся атаки на министерство внутренних дел Сомали", — сообщила полиция.
По словам полковника Ахмеда Мохамеда, число жертв может возрасти, поскольку противостояние правоохранительных органов с боевиками, забаррикадировавшимися в здании МВД, все еще продолжается. По данным агентства, в здании министерства находятся несколько сотрудников.
Как сообщает агентство, ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*.
Базирующаяся в Сомали «Аш-Шабаб»* имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Запрещена в России
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