Жертвами взрывов в Могадишо стали не менее девяти человек

Ранее сообщалось, что в центре Могадишо произошло два взрыва, и группа вооруженных людей ворвалась в здание МВД.

"Не менее девяти человек погибли и более 10 ранены в ходе продолжающейся атаки на министерство внутренних дел Сомали", — сообщила полиция.

По словам полковника Ахмеда Мохамеда, число жертв может возрасти, поскольку противостояние правоохранительных органов с боевиками, забаррикадировавшимися в здании МВД, все еще продолжается. По данным агентства, в здании министерства находятся несколько сотрудников.

Как сообщает агентство, ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" *.