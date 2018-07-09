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Задержан второй подозреваемый в убийстве мужчины в Истре
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Задержан второй подозреваемый в убийстве мужчины в Истре 

РИАМО 7 часов назад
Второго подозреваемого в убийстве 63-летнего мужчины в лесу городского округа Истра смогли задержать, ранее был задержан сына убитого, который признался в совершении убийства, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
Второго июля в лесополосе на участке автодороги вблизи поселка Лесодолгорукова горокруга Истра с двумя огнестрельными ранениями головы и шеи было обнаружено тело мужчины.
«Следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области задержан второй подозреваемый в совершении убийства 63-летнего местного жителя (часть 1 статья 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В ближайшее время следствие определит для него меру пресечения.
Ранее следователи задержали сына убитого мужчины, он уже дал показания и сообщил обстоятельства и причины совершенного им преступления, объяснив, что у него были напряженные отношения с отцом из-за денег. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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