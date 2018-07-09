Задержан второй подозреваемый в убийстве мужчины в Истре

Второго июля в лесополосе на участке автодороги вблизи поселка Лесодолгорукова горокруга Истра с двумя огнестрельными ранениями головы и шеи было обнаружено тело мужчины.

«Следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области задержан второй подозреваемый в совершении убийства 63-летнего местного жителя (часть 1 статья 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В ближайшее время следствие определит для него меру пресечения.

Ранее следователи задержали сына убитого мужчины, он уже дал показания и сообщил обстоятельства и причины совершенного им преступления, объяснив, что у него были напряженные отношения с отцом из-за денег. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.