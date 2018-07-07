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СК задержал мужчину по подозрению в убийстве его 63-летнего отца в Истре
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СК задержал мужчину по подозрению в убийстве его 63-летнего отца в Истре 

Агентство «Москва» 7 июля 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
По подозрению в убийстве 63-летнего жителя Истры следователями был задержан его 29-летний сын. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.
«Следственным отделом по Истре ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении убийства 63-летнего местного жителя задержан его 29-летний сын. На допросе следователю подозреваемый сообщил обо всех обстоятельствах и причинах совершенного им преступления, объяснив мотив, как напряженные отношения с отцом из-за денег», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время продолжается проведение комплекса следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого убийства. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий сообщила Агентству «Москва», что в понедельник, 2 июля, в лесополосе на участке автодороги вблизи пос. Лесодолгоруково Истринского района с двумя огнестрельными ранениями головы и шеи обнаружено тело 63-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
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