Задержан второй подозреваемый в убийстве экс-главы поселения Новопетровское 

Задержан второй подозреваемый в убийстве бывшего главы сельского поселения Новопетровское в Московской области. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«В ходе грамотно организованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать второго подозреваемого в совершении убийства. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы», — сказала О. Врадий.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 2 июля в лесополосе на участке автодороги вблизи пос. Лесодолгоруково Истринского района с двумя огнестрельными ранениями головы и шеи было обнаружено тело 63-летнего мужчины. Им оказался бывший глава сельского поселения Новопетровское Виктор Лукьяненков. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По подозрению в убийстве 63-летнего жителя Истры следователями был задержан его 29-летний сын.