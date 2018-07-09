Задержан второй подозреваемый в убийстве экс-главы поселения Новопетровское

Задержан второй подозреваемый в убийстве бывшего главы сельского поселения Новопетровское в Московской области . Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

«В ходе грамотно организованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать второго подозреваемого в совершении убийства. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы», — сказала О. Врадий.