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Суд в Москве арестовал охранника, ограбившего «Альфа-банк»
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Суд в Москве арестовал охранника, ограбившего «Альфа-банк» 

РИА Новости 7 июля 2018
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест охранника, ограбившего "Альфа-банк" на северо-востоке Москвы на 10 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
"Суд избрал в отношении Аркадия Кочешнова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сказала она, добавив, что ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж».
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в Москве полиция задержала инкассатора одного из российских банков, похитившего около 10 миллионов рублей. Мужчина задержан в Домодедово Московской области, где он и проживает.
Как уточнили в «Альфа-банке», подозреваемый в краже не работает инкассатором, а является сотрудником частного охранного предприятия, которое обслуживает банк. «Альфа-банк» проводит служебное расследование после кражи денег охранником ЧОП.
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