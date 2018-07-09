Охранник ограбил банк и потратил 700 тысяч

Охранник, ограбивший «Альфа-банк», успел потратить около 700 тысяч

"При обыске у злоумышленника изъято 9 миллионов 300 тысяч рублей, остальными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению", — пояснила Волк.

По данным полиции, в помещении одного из банков работник частной охранной организации открыто похитил из кассы банка деньги и скрылся. При себе он имел служебное оружие, которое в этот же день было обнаружено и изъято в одном из продуктовых магазинов на Варшавском шоссе.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что полиция задержала инкассатора одного из российских банков, похитившего около 10 миллионов рублей. Мужчина был задержан в Домодедово Московской области , где он и проживает.

Как уточнили в "Альфа-банке", подозреваемый в краже не работает инкассатором, а является сотрудником частного охранного предприятия, которое обслуживает банк. "Альфа-банк" проводит служебное расследование после кражи денег охранником ЧОП. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.