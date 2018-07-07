В Подмосковье задержан инкассатор, похитивший 10 млн рублей у столичного банка 

Утром 7 июля полицейские задержали инкассатора, который украл 10 млн рублей из отделения банка в Москве в минувший понедельник.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, благодаря оперативной работе подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан в одном из городов Московской области.
При задержании у предполагаемого преступника изъято табельное оружие и патроны к нему. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, 2 июля стало известно, что столичная полиция разыскивает инкассатора, похитившего 10 млн рублей, принадлежащих одному из крупных банков Москвы.
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