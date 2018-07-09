Директору «Хабаровскгражданпроекта» изменили срок на реальный

По представлению прокуратуры о чрезмерной мягкости приговора судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда изменила наказание бывшему директору КГУП «Хабаровскгражданпроект». Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в генпрокуратуре России, «условные» три года лишения свободы Владимиру Ткаченко заменили на реальные в колонии общего режима . Напомним, экс-руководителя проектной организации обвиняли в злоупотреблении полномочиями и растрате имущества на общую сумму чуть менее 20 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены после прокурорской проверки, проведённой по жалобам сотрудников предприятия на невыплату заработной платы.

— Директор организации организовал схему, по которой деньги за проекты, выполненные его сотрудниками, поступали на счета сторонней коммерческой фирмы, так институт не получил законную прибыль в размере свыше 12,1 млн рублей, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. — Выявлен подписанный руководителем «Хабаровскгражданпроекта» фиктивный договор по подготовке документов для строительства ледового стадиона и разработку документации магистральных сетей. Директор передал счёт в бухгалтерию для оплаты, таким образом со счетов института было похищено свыше 7,2 млн рублей.