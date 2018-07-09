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Директору «Хабаровскгражданпроекта» изменили срок на реальный
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Директору «Хабаровскгражданпроекта» изменили срок на реальный 

Хабаровский край сегодня 15 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
По представлению прокуратуры о чрезмерной мягкости приговора судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда изменила наказание бывшему директору КГУП «Хабаровскгражданпроект». Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в генпрокуратуре России, «условные» три года лишения свободы Владимиру Ткаченко заменили на реальные в колонии общего режима. Напомним, экс-руководителя проектной организации обвиняли в злоупотреблении полномочиями и растрате имущества на общую сумму чуть менее 20 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены после прокурорской проверки, проведённой по жалобам сотрудников предприятия на невыплату заработной платы.
— Директор организации организовал схему, по которой деньги за проекты, выполненные его сотрудниками, поступали на счета сторонней коммерческой фирмы, так институт не получил законную прибыль в размере свыше 12,1 млн рублей, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. — Выявлен подписанный руководителем «Хабаровскгражданпроекта» фиктивный договор по подготовке документов для строительства ледового стадиона и разработку документации магистральных сетей. Директор передал счёт в бухгалтерию для оплаты, таким образом со счетов института было похищено свыше 7,2 млн рублей.
15 мая 2018 года Кировский районный суд Хабаровска за растрату в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями приговорил Ткаченко к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 80 тыс. рублей. Прокуратура посчитала решение излишне мягким и настояла на реальном сроке для экс-директора института.
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