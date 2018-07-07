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В результате взрывов в Сомали погибли 9 человек
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В результате взрывов в Сомали погибли 9 человек 

Российская Газета 21 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По меньшей мере 9 человек стали жертвами двух взрывов и нападения на штаб-квартиру сомалийского МВД в Могадишо. Еще более 10 человек ранены. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
"Не менее девяти человек погибли и более 10 ранены в ходе продолжающейся атаки на министерство внутренних дел Сомали", — заявила полиция.
Противостояние полиции и боевиков, ворвавшихся в здание МВД, продолжается, поэтому, по сообщениям полиции, число жертв столкновения может возрасти.
По сообщениям AP, ответственность за атаку взяла на себя базирующаяся в Сомали радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" (запрещенная в России организация).
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