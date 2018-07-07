В результате взрывов в Сомали погибли 9 человек

По меньшей мере 9 человек стали жертвами двух взрывов и нападения на штаб-квартиру сомалийского МВД Могадишо . Еще более 10 человек ранены. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию. "Не менее девяти человек погибли и более 10 ранены в ходе продолжающейся атаки на министерство внутренних дел Сомали ", — заявила полиция. Противостояние полиции и боевиков, ворвавшихся в здание МВД, продолжается, поэтому, по сообщениям полиции, число жертв столкновения может возрасти. По сообщениям AP, ответственность за атаку взяла на себя базирующаяся в Сомали радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" (запрещенная в России организация).