Грабитель отобрал у московского школьника рюкзак с кроссовками

Учащийся московской школы стал жертвой грабежа в Алтуфьево. 16‐летний подросток, угрожая 13‐летнему ребенку физической расправой, отобрал у него рюкзак с кроссовками и кепкой. В полицию обратилась мать пострадавшего. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах города.

Общая сумма ущерба составила 11,3 тысяч рублей. Полицейские отыскали обидчика. Им оказался местный житель. Юноша сознался в содеянном и дал признательные показания.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.