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Грабитель отобрал у московского школьника рюкзак с кроссовками
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Грабитель отобрал у московского школьника рюкзак с кроссовками 

360tv.ru 7 июля 2018
Учащийся московской школы стал жертвой грабежа в Алтуфьево. 16‐летний подросток, угрожая 13‐летнему ребенку физической расправой, отобрал у него рюкзак с кроссовками и кепкой. В полицию обратилась мать пострадавшего. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах города.
Общая сумма ущерба составила 11,3 тысяч рублей. Полицейские отыскали обидчика. Им оказался местный житель. Юноша сознался в содеянном и дал признательные показания.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В конце июня сообщалось, что неизвестные отобрали у жителя Краснодара почти десять миллионов рублей. Двое мужчин избили его. Инцидент произошел в Москве. Пострадавший работает менеджером.
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