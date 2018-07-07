Ещё
В Дагестане задержали бывшего министра здравоохранения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане задержали бывшего министра здравоохранения 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на источника в силовых структурах республики.
"Сегодня утром прошли обыски в доме бывшего министра здравоохранения Танки Ибрагимова в Махачкале", — сказал источник.
По его словам, после обыска Ибрагимова задержали. Он отметил, что правоохранительные органы подозревают его в хищении бюджетных средств.
В апреле текущего года сообщалось, что Ибрагимов покинул пост министра здравоохранения. Причины ухода чиновника не сообщались.
Газета.Ru: последние новости
Российского туриста задержали в Анталье за кражу семи шуб Начальник службы пожаротушения в Кузбассе задержан по делу о пожаре в "Зимней вишне" Умер Валерий Ганичев
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу141
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа87
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение