В Дагестане задержали бывшего министра здравоохранения

Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на источника в силовых структурах республики.

"Сегодня утром прошли обыски в доме бывшего министра здравоохранения Танки Ибрагимова в Махачкале ", — сказал источник.

По его словам, после обыска Ибрагимова задержали. Он отметил, что правоохранительные органы подозревают его в хищении бюджетных средств.

В апреле текущего года сообщалось, что Ибрагимов покинул пост министра здравоохранения. Причины ухода чиновника не сообщались.