Источник: бывшего министра здравоохранения Дагестана отправили под домашний арест

МАХАЧКАЛА , 9 июля. / ТАСС /. Суд отправил под домашний арест бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, который был задержан силовиками 7 июля, сообщил в понедельник ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"Кировский районный суд Махачкалы в воскресенье избрал в качестве меры пресечения Ибрагимову домашний арест сроком на 10 дней. После предъявления обвинения мера пресечения будет автоматически продлена на два месяца", — сказал собеседник.

Силовики 7 июля провели обыск в доме Ибрагимова в Махачкале, а затем задержали его. По информации источника ТАСС в силовых структурах республики, бывший министр подозревается в ряде преступлений, в том числе в превышении должностных полномочий и хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.