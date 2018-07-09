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Источник: бывшего министра здравоохранения Дагестана отправили под домашний арест
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Источник: бывшего министра здравоохранения Дагестана отправили под домашний арест 

ТАСС 3 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, который был задержан силовиками 7 июля, сообщил в понедельник ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.
"Кировский районный суд Махачкалы в воскресенье избрал в качестве меры пресечения Ибрагимову домашний арест сроком на 10 дней. После предъявления обвинения мера пресечения будет автоматически продлена на два месяца", — сказал собеседник.
Силовики 7 июля провели обыск в доме Ибрагимова в Махачкале, а затем задержали его. По информации источника ТАСС в силовых структурах республики, бывший министр подозревается в ряде преступлений, в том числе в превышении должностных полномочий и хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.
56-летний Ибрагимов возглавил минздрав Дагестана в феврале 2013 года. С начала февраля 2018 года являлся врио главы министерства. В начале апреля врио главы Дагестана Владимир Васильев принял отставку Ибрагимова.
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