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Жителя Можги оштрафовали на 6 тыс. рублей за оскорбление полицейского
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Жителя Можги оштрафовали на 6 тыс. рублей за оскорбление полицейского 

ИА «Сусанин» 7 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. Жителя Можги оштрафовали на 6 тыс. рублей за оскорбление полицейского. Как сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР, инцидент произошел 9 мая 2018 года.
Тогда 29-летний мужчина, будучи пьяным, устроил скандал в одном из магазинов города. «По вызову граждан на место прибыли сотрудники полиции, одному из которых осужденный нанес побои и публично оскорбил нецензурной бранью», — говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим против жителя Можги возбудили уголовное дело по статьям 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Позднее суд признал его виновным и оштрафовал.
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