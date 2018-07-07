Жителя Можги оштрафовали на 6 тыс. рублей за оскорбление полицейского

Можга. Удмуртия . Жителя Можги оштрафовали на 6 тыс. рублей за оскорбление полицейского. Как сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР, инцидент произошел 9 мая 2018 года.

Тогда 29-летний мужчина, будучи пьяным, устроил скандал в одном из магазинов города. «По вызову граждан на место прибыли сотрудники полиции, одному из которых осужденный нанес побои и публично оскорбил нецензурной бранью», — говорится в сообщении ведомства.