Ещё
Московские общественники настругали денег на липовых путевках для инвалидов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские общественники настругали денег на липовых путевках для инвалидов 

360tv.ru 7 июля 2018
Столичные полицейские вышли на след мошенников, предоставлявших липовые путевки инвалидам и получавших компенсации за их проезд по подложным документам. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
По предварительным данным, подозреваемые являются членами общественной организации. Они оказывали «услуги» ветеранам Чернобыльской аварии.
Злоумышленники использовали свои должностные полномочия, чтобы организовать преступную схему по похищению бюджетных средств. Они получали компенсации за проезды инвалидов до санаториев и обратно.
Проездные документы оказались подложными. Полиция установила причастных. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Мера пресечения в отношении подозреваемых пока не избиралась.
Ранее житель Воронежа решил купить башенный кран на Avito, но стал жертвой обмана. Он лишился девяти миллионов рублей. Кран покупатель не получил до сих пор.
360tv.ru: последние новости
Домушники оставили москвича без утюга Блюзового музыканта из США отправили в российскую колонию Полиция нашла заступившегося за сына стрелка из Кропоткина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу132
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа83
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение