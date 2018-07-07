Московские общественники настругали денег на липовых путевках для инвалидов

Столичные полицейские вышли на след мошенников, предоставлявших липовые путевки инвалидам и получавших компенсации за их проезд по подложным документам. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

По предварительным данным, подозреваемые являются членами общественной организации. Они оказывали «услуги» ветеранам Чернобыльской аварии.

Злоумышленники использовали свои должностные полномочия, чтобы организовать преступную схему по похищению бюджетных средств. Они получали компенсации за проезды инвалидов до санаториев и обратно.

Проездные документы оказались подложными. Полиция установила причастных. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Мера пресечения в отношении подозреваемых пока не избиралась.

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