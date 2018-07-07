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В Орле оштрафовали женщину за удар полицейскому ниже пояса
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В Орле оштрафовали женщину за удар полицейскому ниже пояса 

РИА 57 7 июля 2018
Фото: РИА 57
Железнодорожный районный суд Орла признал виновной гражданку России в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.
Потасовка произошла 5 февраля 2018 года. Ночью полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы, исполняя свои должностные обязанности, оказался в купе поезда «Белгород — Санкт-Петербург». Состав стоял на железнодорожной станции «Орел». Полицейский предложил одной из пассажирок предъявить документы и проследовать в дежурную часть, чтобы составить протокол за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте.
В ответ на это женщина, не желая быть привлеченной к административной ответственности, умышлено нанесла правоохранителю три удара руками в корпус и удар коленом в область паха, причинив ему физическую боль и нравственные страдания.
В суде женщина заявила, что признает вину и раскаивается в содеянном. Это было учтено в качестве смягчающих обстоятельств.
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