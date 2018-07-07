В Орле оштрафовали женщину за удар полицейскому ниже пояса

Железнодорожный районный суд Орла признал виновной гражданку России в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

Потасовка произошла 5 февраля 2018 года. Ночью полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы, исполняя свои должностные обязанности, оказался в купе поезда « Белгород Санкт-Петербург ». Состав стоял на железнодорожной станции «Орел». Полицейский предложил одной из пассажирок предъявить документы и проследовать в дежурную часть, чтобы составить протокол за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте.

В ответ на это женщина, не желая быть привлеченной к административной ответственности, умышлено нанесла правоохранителю три удара руками в корпус и удар коленом в область паха, причинив ему физическую боль и нравственные страдания.

В суде женщина заявила, что признает вину и раскаивается в содеянном. Это было учтено в качестве смягчающих обстоятельств.