Ещё
Подозреваемый в ограблении «Альфа‐банка» на 10 млн рублей задержан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемый в ограблении «Альфа‐банка» на 10 млн рублей задержан 

360tv.ru 7 июля 2018
Мужчина, подозреваемый в ограблении московского отделения "Альфа-банк" на улице Осташковской, 22, задержан, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Им оказался охранник компании. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», максимальное наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Ограбление произошло 2 июля. Как сообщил корреспондент «360» с места происшествия, злоумышленник обчистил хранилище банка на 10 миллионов рублей, а заодно прихватил с собой служебный пистолет «Иж-71» и 16 патронов к нему.
После этого он скрылся с места преступления на автомобиле темного цвета. В городе сразу же был объявлен план «Перехват». Эксклюзивное видео ограбление оказалось в распоряжении «360».
360tv.ru: последние новости
Домушники оставили москвича без утюга Блюзового музыканта из США отправили в российскую колонию Полиция нашла заступившегося за сына стрелка из Кропоткина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу132
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа83
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение