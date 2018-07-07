Подозреваемый в ограблении «Альфа‐банка» на 10 млн рублей задержан 

Мужчина, подозреваемый в ограблении московского отделения "Альфа-банк" на улице Осташковской, 22, задержан, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Им оказался охранник компании. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», максимальное наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Ограбление произошло 2 июля. Как сообщил корреспондент «360» с места происшествия, злоумышленник обчистил хранилище банка на 10 миллионов рублей, а заодно прихватил с собой служебный пистолет «Иж-71» и 16 патронов к нему.
После этого он скрылся с места преступления на автомобиле темного цвета. В городе сразу же был объявлен план «Перехват». Эксклюзивное видео ограбление оказалось в распоряжении «360».