Подозреваемый в ограблении «Альфа‐банка» на 10 млн рублей задержан

Им оказался охранник компании. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», максимальное наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ограбление произошло 2 июля. Как сообщил корреспондент «360» с места происшествия, злоумышленник обчистил хранилище банка на 10 миллионов рублей, а заодно прихватил с собой служебный пистолет «Иж-71» и 16 патронов к нему.

После этого он скрылся с места преступления на автомобиле темного цвета. В городе сразу же был объявлен план «Перехват». Эксклюзивное видео ограбление оказалось в распоряжении «360».