Педофила с 20‐летним стажем задержали ночью в Приморье

Приморском крае в ночь на 7 июля в городе Большой Камень по обвинению в педофилии задержан работник градообразующего предприятия города. Примерный семьянин, отец троих детей больше 20 лет насиловал несовершеннолетних. Об этом сообщил сайт Deita.ru.

По данным источника в правоохранительных органах, в ходе проведенного обыска в гараже полицейские нашли плетки и разные приспособления для сексуальных утех.

В поле зрения следователей подозреваемый попал в краевой столице.