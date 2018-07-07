Ещё
Педофила с 20‐летним стажем задержали ночью в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Педофила с 20‐летним стажем задержали ночью в Приморье 

360tv.ru 7 июля 2018
В Приморском крае в ночь на 7 июля в городе Большой Камень по обвинению в педофилии задержан работник градообразующего предприятия города. Примерный семьянин, отец троих детей больше 20 лет насиловал несовершеннолетних. Об этом сообщил сайт Deita.ru.
По данным источника в правоохранительных органах, в ходе проведенного обыска в гараже полицейские нашли плетки и разные приспособления для сексуальных утех.
В поле зрения следователей подозреваемый попал в краевой столице.
Во Владивостоке местного жителя, связавшегося с несовершеннолетней, в полицию сдали родственники. За связь с девочкой 2004 года рождения житель Приморья проведет в тюрьме три года и шесть месяцев.
360tv.ru: последние новости
Домушники оставили москвича без утюга Блюзового музыканта из США отправили в российскую колонию Полиция нашла заступившегося за сына стрелка из Кропоткина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу132
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа83
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение