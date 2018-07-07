Педофила с 20‐летним стажем задержали ночью в Приморье 

В Приморском крае в ночь на 7 июля в городе Большой Камень по обвинению в педофилии задержан работник градообразующего предприятия города. Примерный семьянин, отец троих детей больше 20 лет насиловал несовершеннолетних. Об этом сообщил сайт Deita.ru.
По данным источника в правоохранительных органах, в ходе проведенного обыска в гараже полицейские нашли плетки и разные приспособления для сексуальных утех.
В поле зрения следователей подозреваемый попал в краевой столице.
Во Владивостоке местного жителя, связавшегося с несовершеннолетней, в полицию сдали родственники. За связь с девочкой 2004 года рождения житель Приморья проведет в тюрьме три года и шесть месяцев.