Пьяный житель Ижевска «заминировал» памятник Дзержинскому, устав прибираться возле него

Ижевск. Удмуртия . Пьяный житель Ижевска «заминировал» памятник Дзержинскому, устав прибираться возле него. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии, инцидент произошел 8 апреля 2018 года.

Тогда, находясь «под градусом», около трех часов дня мужчина позвонил со своего мобильного телефона в полицию. Во время разговора он рассказал, что собирается взорвать монумент.

Реагируя на сигнал об экстремальной ситуации, правоохранительные службы выехали на место. Но ни рядом с памятником, ни в его окрестностях никакой опасности не обнаружили.

Против ижевчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). В результате суд признал «подрывника» виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев.