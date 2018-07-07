Ещё
Пьяный житель Ижевска «заминировал» памятник Дзержинскому, устав прибираться возле него
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный житель Ижевска «заминировал» памятник Дзержинскому, устав прибираться возле него 

ИА «Сусанин» 7 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Пьяный житель Ижевска «заминировал» памятник Дзержинскому, устав прибираться возле него. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии, инцидент произошел 8 апреля 2018 года.
Тогда, находясь «под градусом», около трех часов дня мужчина позвонил со своего мобильного телефона в полицию. Во время разговора он рассказал, что собирается взорвать монумент.
Реагируя на сигнал об экстремальной ситуации, правоохранительные службы выехали на место. Но ни рядом с памятником, ни в его окрестностях никакой опасности не обнаружили.
Против ижевчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). В результате суд признал «подрывника» виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев.
ИА «Сусанин»: последние новости
Мосгорсуд выпустил на свободу топ-менеджера «Роснано» Андрея Горькова Ижевчанин задушил знакомую и закопал её тело в Завьяловском районе В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу132
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа83
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение