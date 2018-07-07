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Экс‑начальнику отдела МВД России во «Внукове» и его посреднику вынесли приговор в Москве
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Экс‑начальнику отдела МВД России во «Внукове» и его посреднику вынесли приговор в Москве 

РИАМО 7 июля 2018
Фото: РИАМО
Столичный суд вынес приговор бывшему начальнику линейного отдела МВД России в аэропорту «Внуково» Игорю Кукушкину и его посреднику Алексею Богданову за взятку и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику линейного отдела МВД России в аэропорту «Внуково» Игорю Кукушкину и его посреднику Алексею Богданову», — говорится в сообщении.
В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки за незаконное бездействие в крупном размере) и пунктом «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Как установлено следствием и судом, не позднее декабря 2016 года у Кукушкина возник преступный умысел, направленный на получение денежных средств за бездействие при пресечении незаконного ввоза грузов из Турции коммерческих партий товаров для их последующей реализации на внутреннем рынке России через аэропорт «Внуково».
Во исполнение задуманного, подсудимый привлек своего знакомого Богданова, который занимался сбором денежных средств и передавал их Кукушкину.
Подсудимые свою вину в инкриминируемых преступных деяниях не признали, на время следствия им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В рамках расследования уголовного дела следствием наложен арест на имущество Кукушкина на сумму около 27 миллионов рублей, Богданова — 9 миллионов рублей.
Приговором суда Кукушкину назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере более 7,5 миллионов рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с государственной службой сроком на три года, Богданову — лишение свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом более 5,5 миллионов рублей.
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